Multa Antitrust | Facile it annuncia ricorso

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Non condividiamo in alcun modo le valutazioni dell’Autorità, che a nostro avviso non ha saputo cogliere il ruolo fondamentale che i comparatori online, come.it, svolgono sul mercato per stimolare una concorrenza che porti beneficio ai consumatori”. Così.it in una notache presenteràal Tar contro la sanzione di 7 milioni dell’a due società del gruppo. “Inoltre, riteniamo – si legge ancora – che le valutazioni di AGCM contengano errori fattuali e legali rilevanti”. La missione di.it – prosegue la nota – “è quella di offrire un servizio puntuale e trasparente che possa consentire all’utente finale di ridurre, anche in misura significativa, le spese familiari, come confermato dal fatto che quotidianamente centinaia di utenti ...

