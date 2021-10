Milan, Giroud svela il motivo del rifiuto all’Inter: «C’è un piano per ognuno» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Olivier Giroud ha concesso un’intervista ai microfoni del Guardian, svelando anche il motivo del suo mancato approdo in nerazzurro Intervenuto ai microfoni del Guardian, Olivier Giroud ha spiegato il motivo che l’ha spinto a firmare per il Milan in estate e a rifiutare in passato il corteggiamento dell’Inter. Di seguito le sue parole. «Credo nella storia di Gesù nella Bibbia. La sofferenza è una parte fondamentale della vita, costruisce la tua personalità come essere umano. Ecco da dove viene la mia forza mentale. Ho sempre dovuto affrontare delle difficoltà, come tutti nella vita. Niente è facile nella vita, devi affrontare le cose ed uscire dalla tua zona di comfort. La mia fede mi ha aiutato ogni singolo giorno, in particolare modo quando dovevo prendere decisioni importanti. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Olivierha concesso un’intervista ai microfoni del Guardian,ndo anche ildel suo mancato approdo in nerazzurro Intervenuto ai microfoni del Guardian, Olivierha spiegato ilche l’ha spinto a firmare per ilin estate e a rifiutare in passato il corteggiamento dell’Inter. Di seguito le sue parole. «Credo nella storia di Gesù nella Bibbia. La sofferenza è una parte fondamentale della vita, costruisce la tua personalità come essere umano. Ecco da dove viene la mia forza mentale. Ho sempre dovuto affrontare delle difficoltà, come tutti nella vita. Niente è facile nella vita, devi affrontare le cose ed uscire dalla tua zona di comfort. La mia fede mi ha aiutato ogni singolo giorno, in particolare modo quando dovevo prendere decisioni importanti. ...

