Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini | l' amore è finito? «L' allenatore sarebbe sparito nel nulla»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)al capolinea per? La storia tra i due sembra essere finita e una serie di indizi non fanno che alimentare questo sospetto. I due, che sono sempre...

Advertising

sportli26181512 : 'Massimiliano #Allegri e #AmbraAngiolini si sono lasciati': A lanciare il gossip bomba il settimanale Chi: a quanto… - zazoomblog : “Si sono lasciati”. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri qualcuno lo ha scoperto (motivi compresi) - #lasciati”.… - ohrikiii : @__alonzo_ Massimiliano Allegri subisce fallo da Zidane, secondo giallo e rosso - DaAndrea08 : Rumors avvicinano #vandebeek alla #Juventus di Massimiliano Allegri. Ancora nessun contatto ufficiale tra le due parti - Fprime86 : RT @Spazio_J: Verso Juventus-Roma: la richiesta di Massimiliano Allegri - -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Allegri

Sarebbe giunta al capolinea la storia d'amore trae Ambra Angiolini . Secondo quanto fa sapere in esclusiva il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 ottobre, la coppia si sarebbe detta addio dopo quattro anni al ...La partita tra Juve e Roma vedrà anche la sfida trae Mourinho, due allenatori paperoni della Serie A: ecco chi guadagna di più Juve - Roma è anchecontro José Mourinho, i due allenatori più pagati della attuale Serie A. Il bianconero, infatti, guadagna circa 8,5 milioni netti a stagione, mentre il portoghese ne percepisce ...La storia d'amore tra Ambra Angioni e il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri sembra essere irrimediabilmente giunta al capolinea: la notizia arriva da un'indiscrezione lanciata dal settimanale ...E dalle anticipazioni fatte filtrare sui social emerge che: "Dopo quattro anni si è chiusa la storia d'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Un colpo al cuore per l'attrice che ha provato ...