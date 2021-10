"L'obbligo di green pass ricorda i gerarchi nazisti". La lezione del prof di Napoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Guido Cappelli, professore di Letteratura italiana all’Università l’Orientale di Napoli, nella sua lezione all’aperto, in Galleria Principe, per gli studenti no green pass che non possono accedere all’Università, ha detto: “Si parla di obbligatorietà, obbligatorietà. Per fame si può cedere all’obbligatorietà. Ma quando ti senti minacciato dai figli, quando c’è un potere che sta dicendo che un figlio minorenne può andare a vaccinarsi, cioè a sottoporsi a un trattamento sanitario obbligatorio, da solo contro la volontà dei genitori, come faccio a non ricordare che i gerarchi nazisti chiedevano la delazione ai figli dei padri?”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Guido Cappelli,essore di Letteratura italiana all’Università l’Orientale di, nella suaall’aperto, in Galleria Principe, per gli studenti noche non possono accedere all’Università, ha detto: “Si parla di obbligatorietà, obbligatorietà. Per fame si può cedere all’obbligatorietà. Ma quando ti senti minacciato dai figli, quando c’è un potere che sta dicendo che un figlio minorenne può andare a vaccinarsi, cioè a sottoporsi a un trattamento sanitario obbligatorio, da solo contro la volontà dei genitori, come faccio a nonre che ichiedevano la delazione ai figli dei padri?”.

