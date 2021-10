Irving si ostina a non vaccinarsi, e non giocherà in Nba. I no-vax hanno il loro campione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I no-vax hanno il loro campione assoluto: Kyrie Irving, superstar del basket Nba, play dei Brooklyn Nets che puntano al titolo, milionario, per un certo periodo fieramente terrapiattista. Irving si ostina a non vaccinarsi, ed è diventato un caso unico nello sport mondiale. Negli Usa la legge sanitaria del singolo Stato è superiore al nome e al blasone, non ammette regole. E Irving viene trattato come un normale cittadino. Finora non si registrano casi analoghi, così importanti, negli altri sport. Nel tennis i nodi potrebbero venire al pettine per gli Australian Open, che potrebbe essere il primo Slam no-vax. Ma non è ancora presa una decisione ufficiale. A New York il Barclays Center e il Madison Square Garden dove giocano i Knicks, richiedono a tutti ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I no-vaxilassoluto: Kyrie, superstar del basket Nba, play dei Brooklyn Nets che puntano al titolo, milionario, per un certo periodo fieramente terrapiattista.sia non, ed è diventato un caso unico nello sport mondiale. Negli Usa la legge sanitaria del singolo Stato è superiore al nome e al blasone, non ammette regole. Eviene trattato come un normale cittadino. Finora non si registrano casi analoghi, così importanti, negli altri sport. Nel tennis i nodi potrebbero venire al pettine per gli Australian Open, che potrebbe essere il primo Slam no-vax. Ma non è ancora presa una decisione ufficiale. A New York il Barclays Center e il Madison Square Garden dove giocano i Knicks, richiedono a tutti ...

