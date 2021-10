Inter, Scaloni sull’infortunio di Correa: «Non so se ci sarà con il Perù» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Scaloni fa il punto sull’infortunio di Correa, rischia di saltare Lazio-Inter L’Inter rischia di non poter avere a disposizione il Tucu Correa per la partita contro la Lazio viste le ultime parole di Scaloni, ct dell’Argentina. L’allenatore dell’albiceleste ha fatto il punto della situazione e non ha dato novità incoraggianti. LE PAROLE DI Scaloni – «Ieri non si è allenato con il gruppo, ha svolto un lavoro differenziato. Vedremo oggi e domani come andrà, non possiamo che aspettare. Resta in dubbio per il Perù. Solo domani potremo dire se sarà a disposizione, prima vediamo se potrà tornare ad allenarsi in gruppo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)fa il puntodi, rischia di saltare Lazio-L’rischia di non poter avere a disposizione il Tucuper la partita contro la Lazio viste le ultime parole di, ct dell’Argentina. L’allenatore dell’albiceleste ha fatto il punto della situazione e non ha dato novità incoraggianti. LE PAROLE DI– «Ieri non si è allenato con il gruppo, ha svolto un lavoro differenziato. Vedremo oggi e domani come andrà, non possiamo che aspettare. Resta in dubbio per il. Solo domani potremo dire sea disposizione, prima vediamo se potrà tornare ad allenarsi in gruppo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

