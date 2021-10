Il governo resiste: "Minimi correttivi, no ai tamponi gratis" (Di giovedì 14 ottobre 2021) È un caso la circolare sui test gratis per i portuali: potrebbe essere ritirata. Trovato un compromesso per gli autisti vaccinati con Sputnik. Draghi incontra Salvini che invoca una pacificazione nazionale. Con il premier che annuncia che sulle pensioni andrà oltre quota 100 Leggi su repubblica (Di giovedì 14 ottobre 2021) È un caso la circolare sui testper i portuali: potrebbe essere ritirata. Trovato un compromesso per gli autisti vaccinati con Sputnik. Draghi incontra Salvini che invoca una pacificazione nazionale. Con il premier che annuncia che sulle pensioni andrà oltre quota 100

ROMA - È il momento più delicato da quando è a Palazzo Chigi. Mario Draghi ne è consapevole. Preoccupato, per certi versi. Nel fine settimana i No Pass tornano in piazza, si temono scontri. Portuali e ...

ROMA - È il momento più delicato da quando è a Palazzo Chigi. Mario Draghi ne è consapevole. Preoccupato, per certi versi. Nel fine settimana i No Pass tornano in piazza, si temono scontri. Portuali e ......