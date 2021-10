Il G20 suona il gong della global tax. Ma l’inflazione fa paura (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E global tax fu. Come anticipato ieri da questa testata, il G20 finanziario appena conclusosi a Washington, nell’ambito degli annual meetings del Fondo monetario internazionale sancisce la nascita della tassa forfettaria planetaria che imporrà, tra le altre cose, alle multinazionali con un fatturato superiore ai 750 milioni all’anno, un’aliquota del 15% sugli utili. Oltre a prevedere la possibilità di aggredire fiscalmente i profitti generati nel luogo di attività, a prescindere dalla sede fiscale e legale. E così, quando in Italia erano da poco passate le 21, da Washington il ministro dell’Economia, Daniele Franco e il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, illustravano in una conferenza stampa i contenuti e i risultati della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori centrali del G20, incastonati nelle otto pagine del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Etax fu. Come anticipato ieri da questa testata, il G20 finanziario appena conclusosi a Washington, nell’ambito degli annual meetings del Fondo monetario internazionale sancisce la nascitatassa forfettaria planetaria che imporrà, tra le altre cose, alle multinazionali con un fatturato superiore ai 750 milioni all’anno, un’aliquota del 15% sugli utili. Oltre a prevedere la possibilità di aggredire fiscalmente i profitti generati nel luogo di attività, a prescindere dalla sede fiscale e legale. E così, quando in Italia erano da poco passate le 21, da Washington il ministro dell’Economia, Daniele Franco e il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, illustravano in una conferenza stampa i contenuti e i risultatiriunione dei ministri delle Finanze e dei governatori centrali del G20, incastonati nelle otto pagine del ...

Advertising

ginolat76 : RT @Brunomgiordano: Sentito al tg a causa delle violenze di sabato vietate le manifestazioni contro il g20 di Roma. Senti come suona... - pin_klo : RT @Brunomgiordano: Sentito al tg a causa delle violenze di sabato vietate le manifestazioni contro il g20 di Roma. Senti come suona... - lusomaca : RT @Brunomgiordano: Sentito al tg a causa delle violenze di sabato vietate le manifestazioni contro il g20 di Roma. Senti come suona... - Petartrzz : RT @Brunomgiordano: Sentito al tg a causa delle violenze di sabato vietate le manifestazioni contro il g20 di Roma. Senti come suona... - sergio_scorza : RT @Brunomgiordano: Sentito al tg a causa delle violenze di sabato vietate le manifestazioni contro il g20 di Roma. Senti come suona... -