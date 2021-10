I Nets sospendono Irving Solo se si vaccinerà potrà tornare a giocare

Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

QUOTIDIANO NAZIONALE

"Rispettiamo la sua scelta", fa sapere Sean Marks, general manager dei Brooklyn Nets. Ma Kyrie Irving (nella foto), perché è dell'asso Nba che stiamo parlando, per ora è fuori squadra. E lo sarà, stando al comunicato dei Nets sottoscritto da Marks, fino a quando non metterà la squadra al primo posto. Che cosa è successo? Kyrie Irving non ne vuole sapere di vaccinarsi contro il ...

Secondo le ultime notizie, la NBA allenterà le regole sull'uso di marijuana per la stagione 2021-22. L'ultimo tweet di Adrian Wojnarowski parla chiaro: i giocatori NBA non saranno sottoposti a test ca ...