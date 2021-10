I lavoratori di Trieste: «Blocco a oltranza» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Venerdì 15 bloccheremo il Porto, a oltranza, dice il portavoce del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. No Green Pass, nessun controllo, nemmeno i tamponi offerti gratis dopo una pesante trattativa che comunque è stato un atto di mediazione, sofferto, da parte del presidente Zeno D’Agostino e dei terminalisti e spedizionieri dello scalo giuliano. Di più, davanti alla minaccia di dimissioni del presidente, la risposta è stata raggelante: «Se non stai con la nostra lotta vattene pure». Per poi, ieri, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Venerdì 15 bloccheremo il Porto, a, dice il portavoce del Coordinamento deiportuali di. No Green Pass, nessun controllo, nemmeno i tamponi offerti gratis dopo una pesante trattativa che comunque è stato un atto di mediazione, sofferto, da parte del presidente Zeno D’Agostino e dei terminalisti e spedizionieri dello scalo giuliano. Di più, davanti alla minaccia di dimissioni del presidente, la risposta è stata raggelante: «Se non stai con la nostra lotta vattene pure». Per poi, ieri, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

