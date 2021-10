I Coldplay duettano con Ed Sheeran per promuovere Music Of The Spheres

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Icon Ed. Per la band di Chris Martin è un periodo intenso, data l’imminenza del lancio del discoOf Thein uscita il 15 ottobre. I, inoltre, stanno registrando collaborazioni eccellenti a partire dal featuring con i BTS per il singolo My Universe. Nella lista degli invitati della band britannica, inoltre, si vocifera la presenza di Selena Gomez nel singolo Let Somebody Go, una soffiata che un portavoce ha riferito al The Sun e che potrebbe diventare presto una realtà. Il duetto ha avuto luogo ieri sera, martedì 12 ottobre, sul palco dello Shepherd’s Bush Empire di Londra. La band di Chris Martin ha chiamato sul palco a sorpresa Ed, che ha cantato sulle note di Fix You dal disco X&Y (2005). Dopo il ...

Le star del K - pop sono gli artisti che nel 2020 hanno venduto di più,con inel singolo "My Univers", neanche ci fosse bisogno di un'ulteriore legittimazione mainstream ..."My Universe" è il nuovo singolo dei. Seconda anticipazione del disco in uscita il 15 ... Benjamin Mascolo e Bella Thornein "Up in flames" . Il pezzo è la colonna sonora del film che ...In Music Of The Spheres ci sarà anche spazio per un duetto con Selena Gomez. Ecco i dettagli di Let Somebody Go, il nuovo singolo dei Coldplay ...