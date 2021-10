Green pass, Confindustria vuole chiedere i danni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gabriella Lax - L'annuncio di richiesta di danni ai lavoratori che sono sprovvisti in una della circolari operative emanate alla vigilia del 15 ottobre. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gabriella Lax - L'annuncio di richiesta diai lavoratori che sono sprovvisti in una della circolari operative emanate alla vigilia del 15 ottobre.

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - repubblica : Green Pass, il consigliere no vax Barillari barricato nella Regione Lazio: 'Uscirò solo con la forza' - Japan65Rita : RT @Bernardi_UK: Qui in Inghilterra le mascherine sono un optional in disuso e il green pass non esiste (Galles e Scozia si distinguono per… - Ale_Dempsey : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? Manifestazione No Green Pass a Firenze - 15 Ottobre 2021 ore 10:30???????????? -