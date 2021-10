Gdf Salerno, trasportava un ordigno esplosivo: arrestato 26enne sarnese (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle normali attività di controllo del territorio, nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno arrestato un pregiudicato della zona, scoperto a trasportare, a bordo della propria autovettura, un ordigno esplosivo ed altro materiale pericoloso. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati si trovavano in prossimità del centro cittadino quando, insospettite dalla velocità di una vettura di passaggio, hanno intimato l’alt al giovane che si trovava alla guida. Ignorando del tutto l’invito ad accostare, il ventiseienne ha immediatamente accelerato la corsa del veicolo, arrestando la marcia solo al sopraggiungere delle pattuglie “117”, che lo hanno fermato appena 500 metri più avanti. Nel procedere ai controlli di rito, i militari hanno perquisito ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle normali attività di controllo del territorio, nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale dihannoun pregiudicato della zona, scoperto a trasportare, a bordo della propria autovettura, uned altro materiale pericoloso. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati si trovavano in prossimità del centro cittadino quando, insospettite dalla velocità di una vettura di passaggio, hanno intimato l’alt al giovane che si trovava alla guida. Ignorando del tutto l’invito ad accostare, il ventiseienne ha immediatamente accelerato la corsa del veicolo, arrestando la marcia solo al sopraggiungere delle pattuglie “117”, che lo hanno fermato appena 500 metri più avanti. Nel procedere ai controlli di rito, i militari hanno perquisito ...

GDF : #GDF #Salerno e #SCICO: eseguita misura di prevenzione per oltre 7 milioni di euro nei confronti di un pluripregiud… - anteprima24 : ** Gdf #Salerno, trasportava un ordigno esplosivo: arrestato 26enne sarnese ** - franconemarisa : RT @GDF: #GDF #NSPV: 63 misure cautelari tra Napoli, Caserta e Salerno per associazione mafiosa. Scoperta maxi #frode fiscale e #riciclaggi… - RobRe62 : RT @GDF: #GDF #NSPV: 63 misure cautelari tra Napoli, Caserta e Salerno per associazione mafiosa. Scoperta maxi #frode fiscale e #riciclaggi… - Pakezzi : RT @GDF: #GDF #NSPV: 63 misure cautelari tra Napoli, Caserta e Salerno per associazione mafiosa. Scoperta maxi #frode fiscale e #riciclaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gdf Salerno Riciclaggio, GdF arresta 63 persone legate ai Casalesi. I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno, hanno notificato 63 provvedimenti cautelari del gip di Napoli ...

GDF Maratea scoperti 08 lavoratori in nero Nel corso di un intervento presso un cantiere allestito nella cittadina tirrenica, i militari hanno sorpreso un cittadino originario della provincia di Salerno che lavorava in nero come operaio pur ...

Gdf Salerno, trasportava un ordigno esplosivo: arrestato 26enne sarnese anteprima24.it Riciclaggio, GdF arresta 63 persone legate ai Casalesi. Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, rite ...

Contrabbando: Gdf sequestra un quintale di sigarette ANCONA, 05 OTT - Oltre108 kg di sigarette di contrabbando sequestrate (54500 pacchetti di varie marche, varie marche, Winston, Marlboro, Merit, Chesterfield, L&M Blu Label e Philip Morris) per un valo ...

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e, hanno notificato 63 provvedimenti cautelari del gip di Napoli ...Nel corso di un intervento presso un cantiere allestito nella cittadina tirrenica, i militari hanno sorpreso un cittadino originario della provincia diche lavorava in nero come operaio pur ...Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, rite ...ANCONA, 05 OTT - Oltre108 kg di sigarette di contrabbando sequestrate (54500 pacchetti di varie marche, varie marche, Winston, Marlboro, Merit, Chesterfield, L&M Blu Label e Philip Morris) per un valo ...