Fratelli d'Italia di lotta e di governo. L'ultima sceneggiata è in Molise. In Regione FdI sta sia all'opposizione che in giunta. E a Isernia entra ed esce dalla coalizione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Saranno anche Fratelli, ma in fatto di coerenza e lealtà c'è ancora tanta strada da fare. Almeno in Molise. Qui, nella piccola Regione che un giorno sì e l'altro pure alimenta gli sfottò di chi la vuole "inesistente", ciò che certamente esiste sono le comiche in salsa meloniana di un partito a cui è difficile star dietro: un giorno da una parte, un giorno dall'altra, il giorno dopo ancora un dietrofront, l'altro un ripensamento e così via. L'ultima chicca arriva da Isernia, 20mila anime. La piccola cittadina è andata alle urne il 3 e 4 settembre. Tutto normale, nulla di eccezionale considerando soprattutto le ben più blasonate città impegnate nelle comunali. DI QUA E DI LA'. Eppure c'era un dettaglio che ha reso Isernia più "speciale" di tutte le altre città: è stata l'unica in cui al ...

