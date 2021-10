Fortnite e Among Us insieme? Il crossover ufficiale potrebbe diventare realtà (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Poco tempo fa, abbiamo appreso che Epic ha ammesso di aver preso ispirazione da Among Us per la modalità Impostori di Fortnite. Dopo il lancio della patch 18.20 di Fortnite, lo sviluppatore ha chiarito che la modalità è basata sul popolare Among Us di Innersloth. Tutto questo dopo le polemiche provocate durante il suo arrivo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Poco tempo fa, abbiamo appreso che Epic ha ammesso di aver preso ispirazione daUs per la modalità Impostori di. Dopo il lancio della patch 18.20 di, lo sviluppatore ha chiarito che la modalità è basata sul popolareUs di Innersloth. Tutto questo dopo le polemiche provocate durante il suo arrivo. Leggi altro...

Advertising

nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Aggiornamenti Impostori Gioca alla modalità Impostori, ispirata al gioco Among Us di… - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Aggiornamenti Impostori Gioca alla modalità Impostori, ispirata al gioco Among Us di… - botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: #Fortnite: Epic ha ammesso di essersi ispirata ad Among Us per una modalità del gioco #AmongUs #EpicGames #Innersloth #Nint… - tuttoteKit : #Fortnite: Epic ha ammesso di essersi ispirata ad Among Us per una modalità del gioco #AmongUs #EpicGames… - GamingTalker : Fortnite, Epic Games ammette che la modalità Impostori è ispirata ad Among Us -