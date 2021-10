Entra in un ristorante di Roma e ruba 6 tablet, poi si dà alla fuga: arrestato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Bologna hanno arrestato un cittadino straniero, di 35 anni, senza fissa dimora e con precedenti, colpito da un ordine di carcerazione, ed è stato denunciato per ricettazione. I militari transitando in via delle Leghe Lombarde lo hanno notato mentre camminare con passo veloce e con atteggiamento sospetto. Una volta raggiunto è stato fermato per un controllo e all’interno dello zaino che portava con se, i miliari hanno rinvenuto e sequestrato 6 “tablet”, che a seguito di verifiche, sono risultati rubati, qualche giorno fa da un ristorante di via Lazzaro Spallanzani. I successivi accertamenti in banca dati hanno permesso di evidenziare che nei suoi confronti pendeva anche un ordine per la ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021)– Nel corso di alcuni controlli, i Carabinieri della Stazionepiazza Bologna hannoun cittadino straniero, di 35 anni, senza fissa dimora e con precedenti, colpito da un ordine di carcerazione, ed è stato denunciato per ricettazione. I militari transitando in via delle Leghe Lombarde lo hanno notato mentre camminare con passo veloce e con atteggiamento sospetto. Una volta raggiunto è stato fermato per un controllo e all’interno dello zaino che portava con se, i miliari hanno rinvenuto e sequestrato 6 “”, che a seguito di verifiche, sono risultatiti, qualche giorno fa da undi via Lazzaro Spnzani. I successivi accertamenti in banca dati hanno permesso di evidenziare che nei suoi confronti pendeva anche un ordine per la ...

