Comunali Roma, l’endorsement di Conte a Gualtieri: “Voterò per lui, Michetti non mi dà affidabilità” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Comunali Roma, Conte: “Voterò Gualtieri, Michetti non mi dà affidabilità” “A Roma Voterò Gualtieri”: lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando del ballottaggio delle Comunali della Capitale in programma il 17 e il 18 ottobre 2021. Ospite della trasmissione DiMartedì, in onda su La7, l’ex premier ha affermato: “Io da cittadino Romano ho a cuore il bene della Capitale tra Gualtieri e Michetti, conosco Gualtieri, Michetti non mi dà alcuna affidabilità. Andrò a votare per Gualtieri, non sto dicendo che il M5s deve andare a farlo, gli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 ottobre 2021): “non mi dà” “A”: lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, parlando del ballottaggio delledella Capitale in programma il 17 e il 18 ottobre 2021. Ospite della trasmissione DiMartedì, in onda su La7, l’ex premier ha affermato: “Io da cittadinono ho a cuore il bene della Capitale tra, conosconon mi dà alcuna. Andrò a votare per, non sto dicendo che il M5s deve andare a farlo, gli ...

