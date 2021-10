Charlène di Monaco ha subito un’altra operazione alla testa è andata molto bene (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La principessa Charlène di Monaco si sta riprendendo dall’intervento alla testa: una volta rimessa tornerà a casa. Le condizioni di salute di Charlène di Monaco hanno messo in apprensione sudditi e fan della principessa, ma una fonte vicina a Palazzo Grimaldi rassicura tutti attraverso le pagine del magazine Hola!. “È andato tutto molto bene”, ha Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La principessadisi sta riprendendo dall’intervento: una volta rimessa tornerà a casa. Le condizioni di salute didihanno messo in apprensione sudditi e fan della principessa, ma una fonte vicina a Palazzo Grimaldi rassicura tutti attraverso le pagine del magazine Hola!. “È andato tutto”, ha

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Charlène di Monaco, l’operazione è andata molto bene #principessacharlène - MediasetTgcom24 : Charlène di Monaco, l’operazione è andata molto bene #principessacharlène - leone52641 : RT @tweetnewsit: ?? 'NON C'È NULLA DA FARE': LA DRAMMATICA NOTIZIA PER LA PRINCIPESSA CHARLENE ?? - infoitcultura : Charlène di Monaco: le condizioni della principessa sarebbero drammatiche. Le ultime indiscrezioni da palazzo - infoitcultura : Per Palazzo Grimaldi peggiorano le condizioni di salute della principessa Charlene di Monaco -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Monaco Charlene di Monaco e l'operazione, "convalescenza ritardata". Nuovi angoscianti sviluppi Charlene di Monaco, fuga di notizie ma qualcosa non torna: cosa sta succedendo?

Charlene di Monaco: ecco come è andata l'operazione Sarà l'ultimo? Da Palazzo rassicurano ma i monegaschi sono preoccupati per la sua salute L'operazione (la quarta in sei mesi) che Charlène di Monaco ha subito venerdì 8 ottobre " è andata molto bene "...

Beatrice Borromeo splende di rosso al Bal de la Rose Kikapress Charlene di, fuga di notizie ma qualcosa non torna: cosa sta succedendo?Sarà l'ultimo? Da Palazzo rassicurano ma i monegaschi sono preoccupati per la sua salute L'operazione (la quarta in sei mesi) chediha subito venerdì 8 ottobre " è andata molto bene "...