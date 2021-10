“Cacciato dal letto”. GF Vip 6, il vippone costretto a ‘traslocare’: pubblico furioso (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tra i protagonisti dell’ultima puntata del GF Vip 6 anche Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani si è infatti lasciato andare con Miriana Trevisan, con cui ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia. Alfonso Signorini ha quindi mandato in onda le immagini di un loro bacio a stampo in camera da letto e affrontato l’argomento coi diretti interessati. È successo tutto dopo al festa di compleanno per Manila Nazzaro: quando le luci della Casa si sono spente Nicola ne ha approfittato per abbracciare Miriana. I due hanno dormito insieme ma non c’è stato niente e, anzi, come raccontato in mattinata dalla stessa Miriana, il coinquilino è stato molto dolce. “Sì è molto carino e simpatico. Prima eravamo in giardino e ho notato che cercava di baciarmi. Sempre giocando è. Lo faceva con dolcezza, lui è davvero dolcissimo come ragazzo. Lui ha bisogno di tenerezza e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tra i protagonisti dell’ultima puntata del GF Vip 6 anche Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani si è infatti lasciato andare con Miriana Trevisan, con cui ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia. Alfonso Signorini ha quindi mandato in onda le immagini di un loro bacio a stampo in camera dae affrontato l’argomento coi diretti interessati. È successo tutto dopo al festa di compleanno per Manila Nazzaro: quando le luci della Casa si sono spente Nicola ne ha approfittato per abbracciare Miriana. I due hanno dormito insieme ma non c’è stato niente e, anzi, come raccontato in mattinata dalla stessa Miriana, il coinquilino è stato molto dolce. “Sì è molto carino e simpatico. Prima eravamo in giardino e ho notato che cercava di baciarmi. Sempre giocando è. Lo faceva con dolcezza, lui è davvero dolcissimo come ragazzo. Lui ha bisogno di tenerezza e ...

PasdaranFiSud : @fnicodemo '...Ma come, ancora quel sovrappeso divorziato fra i piedi...? Ah, l'hanno cacciato a calci anche dal Ba… - Rolfi39 : RT @MPSkino: Vi ricordate di lui? Claudio DURIGON, il sottosegretario cacciato dal Governo perché voleva intitolare una piazza...alla #mat… - dimmidovelaluna : RT @Ffucsia: comunque ciò che è successo ad inder veramente surreale, cioè cacciato dal nulla così, sicuro c'è stato altro che non hanno fa… - Ffucsia : comunque ciò che è successo ad inder veramente surreale, cioè cacciato dal nulla così, sicuro c'è stato altro che non hanno fatto vedere - Gianni95789508 : #gfvip6 quegli angeli di sorge e belli hanno cacciato Nicola dal letto che splendide personcine -