Berrettini | Mancate le energie nervose | ora devo voltare pagina

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Non sono riuscito a trovare l'adrenalina giusta, la tensione giusta e quindi ovviamente sono più lento, servo meno bene, faccio meno male, quindi. Mi gestirò in maniera da giocare ...

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Berrettini, 'mi sono mancate le energie nervose, ora devo voltare pagina'... -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Mancate

Riguardo al possibile derby tricolore con il 20enne altoatesino sfumato negli ottavi di finale di Indian Wells,ha aggiunto: "L'ho visto e gli ho fatto un in bocca al lupo, sarebbe ...Matteospiega così il ko contro lo statunitense Taylor Fritz nel terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells in California. "Adesso devo voltare pagina. Mi gestirò in maniera ...Los Angeles, 13 ott. - (Adnkronos) – “È stata una questione di energie nervose. Non sono riuscito a trovare l’adrenalina giusta, quindi ovviamente ero più lento e servivo meno bene: è tutta una questi ...Serata amara per Matteo Berrettini: il tennista azzurro numero 7 al mondo è stato eliminato dallo statunitense Fritz dal torneo ATP di Indian Wells. Niente derby con Sinner, dunque, agli ottavi di fin ...