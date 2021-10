Anna Paquin protagonista di A Bit of Light | film diretto dal marito Stephen Moyer

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'attriceverrà diretta nuovamente dalin occasione delA Bit ofsarà lafemminile i A Bit of, l nuovodal, con cui ha recitato nella serie True Blood rispettivamente nei ruoli di Sookie e del vampiro Bill. Il progetto sarà il secondo lungometraggio che vede l'attore impegnato dietro la macchina da presa dopo The Parting Glass.aveva giàalcune puntate di True Blood e della serie Flack, prodotta per Amazon. Nel cast del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anna Paquin

Ciak Magazine

L attrice premio Oscar e il veterano Ray Winstone lavoreranno gomito a gomito sul set del secondo film del regista.e Ray Winstone sono entrati nel cast del film A Bit of Light di Stephen ...e Ray Winstone entrano a far parte di A Bit of Light , il nuovo film diretto da Stephen Moyer Secondo quanto dichiarato da Deadline , l'attrice vincitrice del premio Oscar( X -...L'attrice Anna Paquin verrà diretta nuovamente dal marito Stephen Moyer in occasione del film A Bit of Light. Anna Paquin sarà la protagonista femminile i A Bit of Light, l nuovo film diretto dal mari ...Il premio Oscar Anna Paquin e Ray Winstone entrano a far parte di A Bit of Light, il nuovo film diretto da Stephen Moyer.