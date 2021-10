Abraham in dubbio, Roma su Twitter: «Amiamo soste internazionali» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Amiamo le soste internazionali”. Con questo tweet tra l’ironico e il criptico, la Roma sembra non voler nascondere il proprio disappunto per l’ultimo contrattempo legato alla pausa per le nazionali. L’attaccante inglese Tammu Abraham è infatti rientrato acciaccato dagli impegni con l’Inghilterra e sarebbe in dubbio per la partita contro la Juventus, in programma domenica sera a Torino. L’ex Chelsea rienterà oggi nella Capitale e solo dopo gli accertamenti medici sarà possibile capire se potrà essere a disposizione di Jose Mourinho. Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “le”. Con questo tweet tra l’ironico e il criptico, lasembra non voler nascondere il proprio disappunto per l’ultimo contrattempo legato alla pausa per le nazionali. L’attaccante inglese Tammuè infatti rientrato acciaccato dagli impegni con l’Inghilterra e sarebbe inper la partita contro la Juventus, in programma domenica sera a Torino. L’ex Chelsea rienterà oggi nella Capitale e solo dopo gli accertamenti medici sarà possibile capire se potrà essere a disposizione di Jose Mourinho.

