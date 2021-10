Uccide la compagna con taglierino e tenta il suicidio

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 12 ottobre 2021) Femminicidio a Manduria, nel Tarantino. Un uomo di 75 anni, come apprende l’Agi, ha ucciso la convivente di 70 anni e ha poito dirsi. L’uomo ha colpito la donna alla gola con un. Notizia in aggiornamento Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments! first appeared on Tarantini Time.