Ospina muro del Napoli | Maignan la sorpresa | occhio a Milinkovic - Savic

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ospina muro

La Gazzetta dello Sport

Continua DavidMike Maignan Rui Patricio Vanja Milinkovic - Savic Juan MussoNapoli Calcio - Daniel Martinez, giornalista di ESPN, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del ...Brasile (4-3-3): Alisson; Alex Sandro, Eder Militao, Marquinhos, Danilo; Fred, Fabinho, Paquetà; Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol Si gioca alle 23:00 di domenica 10 ottobre e le due squadre vanno a cacc ...Prima non vittoria per il Brasile nelle qualificazioni mondiali: in Colombia finisce 0-0 grazie alle parate di un super Ospina.