NCIS - Unità anticrimine: Mark Harmon lascia la serie dopo 18 stagioni (Di martedì 12 ottobre 2021) dopo oltre 18 stagioni, il veterano di NCIS - Unità anticrimine Mark Harmon ha deciso di smettere i panni dell'Agente Speciale Leroy Jethro Gibbs. La star di NCIS - Unità anticrimine', Mark Harmon, ha deciso di lasciare la serie procedurale dopo 18 anni stagioni. Nel longevo show CBS Harmon interpreta l'Agente Speciale Leroy Jethro Gibbs che adesso ha deciso di appendere la fondina al chiodo. Attenzione: se non volete conoscere sull'episodio 1904 di non proseguite nella lettura di questa news. L'episodio 1904, Great Wide Open, andato in onda ieri negli USA, ha visto Gibbs e l'Agente Speciale Timothy ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021)oltre 18, il veterano diha deciso di smettere i panni dell'Agente Speciale Leroy Jethro Gibbs. La star di',, ha deciso dire laprocedurale18 anni. Nel longevo show CBSinterpreta l'Agente Speciale Leroy Jethro Gibbs che adesso ha deciso di appendere la fondina al chiodo. Attenzione: se non volete conoscere sull'episodio 1904 di non proseguite nella lettura di questa news. L'episodio 1904, Great Wide Open, andato in onda ieri negli USA, ha visto Gibbs e l'Agente Speciale Timothy ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? NCIS - Unità anticrimine: Mark Harmon lascia la serie dopo 18 stagioni - LinkaTv : E' iniziato NCIS - Unita' Anticrimine su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato NCIS - Unita' Anticrimine su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato NCIS - Unita' Anticrimine su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato NCIS - Unita' Anticrimine su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : NCIS Unità NCIS - Unità anticrimine: Mark Harmon lascia la serie dopo 18 stagioni La star di NCIS - Unità anticrimine ', Mark Harmon , ha deciso di lasciare la serie procedurale dopo 18 anni stagioni. Nel longevo show CBS Harmon interpreta l'Agente Speciale Leroy Jethro Gibbs che adesso ha ...

I programmi in tv oggi, 12 ottobre 2021: film e attualità Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 12 ottobre 2021 ? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il ...

NCIS - Unità anticrimine: Mark Harmon lascia la serie dopo 18 stagioni Movieplayer.it La star dianticrimine ', Mark Harmon , ha deciso di lasciare la serie procedurale dopo 18 anni stagioni. Nel longevo show CBS Harmon interpreta l'Agente Speciale Leroy Jethro Gibbs che adesso ha ...Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 12 ottobre 2021 ? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il ...