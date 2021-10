Napoli, personalizzato per Lobotka. Terapie per Malcuit e Ounas (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’Ssc Konami Training Center. Gli azzurri preparano la sfida con il Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente partita con le porte piccole e partita a campo ridotto. La squadra poi si è spostata sul campo 2 per il lavoro atletico. Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Meret, Insigne e Di Lorenzo. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, ilha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’Ssc Konami Training Center. Gli azzurri preparano la sfida con il Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente partita con le porte piccole e partita a campo ridotto. La squadra poi si è spostata sul campo 2 per il lavoro atletico.prosegue nella sua tabella di lavoroin campo.per. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Meret, Insigne e Di Lorenzo.

Advertising

salvione : Napoli, personalizzato per Lobotka: terapie per Malcuit e Ounas - zazoomblog : Napoli personalizzato per Lobotka: terapie per Malcuit e Ounas - #Napoli #personalizzato #Lobotka: - sportli26181512 : #Napoli, personalizzato per #Lobotka: terapie per #Malcuit e #Ounas: Gli azzurri di Luciano Spalletti preparano il… - Salvato95551627 : RT @pabla77: Il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti in vista della sfida Napoli-Torino. Lobotka prosegue il lavoro per… - pabla77 : Il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti in vista della sfida Napoli-Torino. Lobotka prosegue il… -