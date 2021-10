Masters 1000 Indian Wells 2021 | Medvedev avanza agli ottavi | eliminato Rublev a sorpresa

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sorprese e conferme nella notte, sul cemento statunitense del. Tutto facile per Daniil: il russo, numero 2 al mondo, si è imposto contro il serbo Filip Krajinovic centrando la cinquantesima vittoria in carriera: 6-2 7-6(1).dovrà vedersela con il bulgaro Dimitrov che ha battuto Reilly Opelka per 6-4 6-3 in un’ora e 13 minuti di gioco. La grandedi giornata arriva allo Stadium 3 dove l’americano Tommy Paul si è imposto sul numero 5 del mondo Andreyper 6-4 3-6 7-5 in due ore e venticinque di gioco nel quarto precedente tra i due.dovrà affrontare Cameron Norrie che ha avuto la meglio su Bautista Agut in tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini - Fritz, terzo turno deldi Indian Wells. La partita sarà ...Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Fognini - Tsitsipas, terzo turno deldi Indian Wells. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky (palinsesto dettagliato ancora da comunicare), in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. FOGNINI - TSITSIPAS, ...Jannik Sinner affronta John Isner nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Un solo precedente tra la 10a testa di serie italiana e la 20a, con il successo dello statunitense. In ...Fabio Fognini dovrà vedersela con Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming.