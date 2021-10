Masters 1000 Indian Wells 2021: Hubert Hurkacz estromette Roger Federer dalla top 10 del ranking ATP (Di martedì 12 ottobre 2021) Con la vittoria di stanotte sull’americano Frances Tiafoe (molto netta peraltro, 6-3 6-2), Hubert Hurkacz è diventato protagonista a modo suo della scena tennistica. Il polacco, infatti, ha decretato l’uscita di scena di Roger Federer dai primi dieci dal ranking ATP a partire dal prossimo lunedì. Era dal 2017 che Federer non si trovava in una simile situazione: lo svizzero era rimasto fuori, dopo l’infortunio successivo a Wimbledon 2016, per sei mesi, il che lo aveva retrocesso fino al numero 17 e, più in generale, fuori dalla top ten da novembre di quell’anno fino al 16 gennaio 2017. In quelle ultime due settimane del mese d’apertura del 2017, l’elvetico vinse gli Australian Open e tornò al numero 10. L’otto volte vincitore di Wimbledon è entrato per la prima volta ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Con la vittoria di stanotte sull’americano Frances Tiafoe (molto netta peraltro, 6-3 6-2),è diventato protagonista a modo suo della scena tennistica. Il polacco, infatti, ha decretato l’uscita di scena didai primi dieci dalATP a partire dal prossimo lunedì. Era dal 2017 chenon si trovava in una simile situazione: lo svizzero era rimasto fuori, dopo l’infortunio successivo a Wimbledon 2016, per sei mesi, il che lo aveva retrocesso fino al numero 17 e, più in generale, fuoritop ten da novembre di quell’anno fino al 16 gennaio 2017. In quelle ultime due settimane del mese d’apertura del 2017, l’elvetico vinse gli Australian Open e tornò al numero 10. L’otto volte vincitore di Wimbledon è entrato per la prima volta ...

