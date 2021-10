Manchester United | si ferma Varane | il difensore sarà out per qualche settimana

(Di martedì 12 ottobre 2021) SiRaphael. Il, attraverso una nota, ha annunciatocostretto a fare a meno delfrancese per alcune settimane a causa di un problema all’adduttore accusato con la Nazionale francese durante la finale di Nations League 2020/2021 contro la Spagna., dunque, salterà anche il doppio impegno in Champions League contro l’Atalanta del 20 ottobre all’Old Trafford e del 2 novembre al Gewiss Stadium. SportFace.

Basti ricordare il trattamento che lo stadio della Juventus gli ha riservato quando, con il(7 novembre 2018, Champions League, fase a gironi), è andato a giocare a Torino. Novanta ...Ilha annunciato di aver perso il difensore Rafael Varane per diverse settimane a causa di un infortunio. Il difensore si è infortunato nella finale della Nations League, in cui la ...Antonio Percassi, che oggi ha ricevuto il Premio Glgs Ussi, ha parlato così delle prossime sfide dell'Atalanta, ad inizia dalla prossima sfida contro il Manchester United: "Speriamo di riuscire a fare ...Il Manchester United ha annunciato di aver perso il difensore Rafael Varane per diverse settimane a causa di un infortunio. Il difensore si è infortunato nella finale della Nations League, in cui la n ...