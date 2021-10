Luke Perry, l’ultimo toccante ricordo di Tori Spelling (Di martedì 12 ottobre 2021) Tori Spelling ha condiviso un toccante omaggio al suo amico e collega Luke Perry, con cui per tanti anni ha condiviso il set della famosa serie Beverly Hills, 90210. Lo ha fatto su Instagram, nel giorno del 54esimo compleanno dell’attore, accompagnando delle parole dolcissime a uno scatto che li vede insieme sorridenti, mentre Perry le da un bacio un bacio sulla guancia. Tori Spelling, le parole dolcissime per Luke Perry Tori Spelling ha dedicato un messaggio molto commovente all’amico, scomparso nel 2019 a causa di un grave ictus. “Manchi così tanto. Non passa giorno che io non pensi a te”, ha scritto l’attrice. Nel suo tributo, la Spelling ha parlato del suo primo ... Leggi su dilei (Di martedì 12 ottobre 2021)ha condiviso unomaggio al suo amico e collega, con cui per tanti anni ha condiviso il set della famosa serie Beverly Hills, 90210. Lo ha fatto su Instagram, nel giorno del 54esimo compleanno dell’attore, accompagnando delle parole dolcissime a uno scatto che li vede insieme sorridenti, mentrele da un bacio un bacio sulla guancia., le parole dolcissime perha dedicato un messaggio molto commovente all’amico, scomparso nel 2019 a causa di un grave ictus. “Manchi così tanto. Non passa giorno che io non pensi a te”, ha scritto l’attrice. Nel suo tributo, laha parlato del suo primo ...

