Luciano Ligabue si racconta su Raiplay: al via la prima docu-serie

Dal 12 ottobre in esclusiva la prima docu-serie sulla carriera artistica di Ligabue attraverso la voce narrante di Stefano Accorsi Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film da regista e poi gli inciampi e i grandi successi: Raiplay racconta Luciano Ligabue in "Ligabue – È andata così", la prima docu-serie, disponibile da domani in esclusiva sulla piattaforma digitale Rai, che ripercorre i 30 anni su e giù da un palco del Liga, attraverso la voce narrante di Stefano Accorsi, con la regia di Duccio Forzano. Un biopic in 7 capitoli, (ciascuno composto da 3 episodi di circa 15 minuti), nel quale Ligabue ripassa le tappe della sua vita, dialogando con ...

