L' amica geniale 3 in arrivo su Rai1 | data d' uscita

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 12 ottobre 2021) I fan de L'possono gioire: il terzo capitolo della serie tv basata sui romanzi di Elena Ferrante sta per tornare in televisione. Diretto da Daniele Lucchetti, che ha sostituito Saverio Costanzo, in cheè previsto il debutto? L'3 torna suLe riprese de L'3 sono arrivate a conclusione. Questo significa che una delle serie tv più amate dista per tornare in televisione. Basata sugli omonimi romanzi scritti da Elena Ferrante, il terzo capitolo è diretto da Daniele Lucchetti. Quest'ultimo, già nella scorsa stagione, aveva affiancato Saverio Costanzo nella produzione. E' bene sottolineare, comunque, che il figlio di Maurizio è rimasto nel team di realizzazione in veste di ...