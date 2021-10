“Harry e Meghan non parteciperanno alla festa per la statua dedicata a Lady D.” La rivelazione che fa tremare Buckingham Palace (Di martedì 12 ottobre 2021) Che i rapporti tra Harry, Meghan e la famiglia reale inglesi non siano idilliaci, è ormai storia nota. L’ultimo colpo di scena, dopo mesi di (apparente?) riavvicinamento, arriva però come un fulmine a ciel sereno. Stando a quanto riportato dall’Evening Standard, i duchi di Sussex non saranno infatti presenti alla festa di ringraziamento per la statua dedicata a Lady D. a Kensington Palace, già rimandata causa Covid. Il principe avrebbe fatto sapere che non sarà presente con la moglie Meghan al party organizzato il 19 ottobre perché impegnato nella stesura del suo libro di memorie. Inoltre, sembra che le agende dei due fratelli fatichino a trovare un giorno libero per entrambi. Per i tabloid inglesi, neanche a dirlo, si tratta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Che i rapporti trae la famiglia reale inglesi non siano idilliaci, è ormai storia nota. L’ultimo colpo di scena, dopo mesi di (apparente?) riavvicinamento, arriva però come un fulmine a ciel sereno. Stando a quanto riportato dall’Evening Standard, i duchi di Sussex non saranno infatti presentidi ringraziamento per laD. a Kensington, già rimandata causa Covid. Il principe avrebbe fatto sapere che non sarà presente con la moglieal party organizzato il 19 ottobre perché impegnato nella stesura del suo libro di memorie. Inoltre, sembra che le agende dei due fratelli fatichino a trovare un giorno libero per entrambi. Per i tabloid inglesi, neanche a dirlo, si tratta di ...

