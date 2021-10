Green pass sul lavoro, Draghi firma il Dpcm: per gli statali orari flessibili, controlli su almeno il 20% dei dipendenti – Il testo (Di martedì 12 ottobre 2021) Arrivano i Dpcm che integrano il decreto sull’obbligatorietà del Green pass. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato oggi, 12 ottobre, due testi che definiscono le regole con le quali milioni di italiani – dipendenti pubblici, privati e autonomi – conviveranno da venerdì 15. In serata è arrivato il Dpcm con le linee guida relative al controllo della certificazione tra i lavoratori, necessarie a fornire ai datori di lavoro gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. La proposta era stata avanzata dal ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, del ministro della Salute Roberto Speranza e del ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Arrivano iche integrano il decreto sull’obbligatorietà del. Il Presidente del Consiglio Mariohato oggi, 12 ottobre, due testi che definiscono le regole con le quali milioni di italiani –pubblici, privati e autonomi – conviveranno da venerdì 15. In serata è arrivato ilcon le linee guida relative al controllo della certificazione tra i lavoratori, necessarie a fornire ai datori digli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. La proposta era stata avanzata dal ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, del ministro della Salute Roberto Speranza e del ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - ItaLianovery : RT @VittorioSgarbi: #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non hanno n… - tonini_stef : /3 ?? #12ottobre ?? Verifica #GreenPass in ambito lavorativo ?? -