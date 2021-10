Green Pass, l’azienda può chiedere il risarcimento danni a chi non ce l’ha: ecco come funziona (Di martedì 12 ottobre 2021) Se un lavoratore non ha il Green Pass, allora l’azienda potrà chiedere il risarcimento danni. La proposta arriva direttamente da Confindustria. Il 15 ottobre, giorno in cui la certificazione verde diventerà obbligatoria per dipendenti pubblici e privati, si avvicina. La maggior parte dei lavoratori è già in possesso del documento per poter accedere ai luoghi di lavoro. Ma secondo le ultime stime che incrociano i dati ISTAT e quelli sulle vaccinazioni, quattro milioni di lavoratori dovrebbero esserne ancora sprovvisti. Leggi anche: Green Pass, nuova app per controllare i lavoratori: come funzionerà Green Pass e risarcimento danni, in quali casi Per il lavoratore senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) Se un lavoratore non ha il, allorapotràil. La proposta arriva direttamente da Confindustria. Il 15 ottobre, giorno in cui la certificazione verde diventerà obbligatoria per dipendenti pubblici e privati, si avvicina. La maggior parte dei lavoratori è già in possesso del documento per poter accedere ai luoghi di lavoro. Ma secondo le ultime stime che incrociano i dati ISTAT e quelli sulle vaccinazioni, quattro milioni di lavoratori dovrebbero esserne ancora sprovvisti. Leggi anche:, nuova app per controllare i lavoratori:funzionerà, in quali casi Per il lavoratore senza ...

