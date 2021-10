Green pass, l'azienda lo verificherà attraverso un'App. Ecco cosa dice la bozza del Dpcm (Di martedì 12 ottobre 2021) A partire dal 15 ottobre in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati sarà obbligatorio mostrare la Certificazione verde ( Green pass ) che attesta l'avvenuta vaccinazione, l'esecuzione di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) A partire dal 15 ottobre in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati sarà obbligatorio mostrare la Certificazione verde () che attesta l'avvenuta vaccinazione, l'esecuzione di un ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - Marika20002886 : RT @bisagnino: Sciopero Generale “No Green Pass” dal 15 al 20 Ottobre - Coccolindo : madonna che dramma il video Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione… -