GIANMARIA ANTINOLFI SVELA I SUOI RISTORANTI PREFERITI A MILANO: STRATEGIA PREVENTIVA? (Di martedì 12 ottobre 2021) GIANMARIA ANTINOLFI chiacchera con i concorrenti e rivela i RISTORANTI in cui è possibile incontrarlo se ci si trova a MILANO. Ecco quali sono! GIANMARIA ANTINOLFI è pronto ad uscire dalla casa del GF VIP? L'imprenditore napoletano, chiacchierando con alcuni concorrenti, SVELA quali sono i SUOI locali PREFERITI quando si trova a MILANO e dove, quindi, sarebbe possibile incontrarlo una volta terminato il suo percorso all'interno del reality show. Non a caso, i RISTORANTI PREFERITI da ANTINOLFI, sono gli stessi in cui si reca spesso la showgirl argentina Belèn Rodriguez: Porteno Arena, Carnicero, Langosteria, La Risacca 6 e Giacomo Bistrot. Nessun cenno, invece, a ...

