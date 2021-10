(Di martedì 12 ottobre 2021) Rothen ha commentato ledi, che nei giorni scorsi ha dichiarato di voler lasciare la Nazionale brasiliana dopo il Mondiale del 2022 Jerome Rothen ha commentato ledi, che nei giorni scorsi ha dichiarato di voler lasciare la Nazionale brasiliana dopo il Mondiale del 2022. Le dichiarazioni dell’ex calciatore ai microfoni di RMC. «Le sue ultime dichiarazioni sonoper il PSG. Sta attraversando una brutta fase e sta mostrando una mancanza di impegno nei confronti del club.è un giocatore favoloso quando è in forma, il problema è che sta attraversando una brutta fase. Gli manca il coraggio. L’amore che ha per il Brasile è evidente, vuole vincere il Mondiale e la sua ultima chance sarà in Qatar, tra un anno. Ma devo ricordargli i suoi doveri: ...

Advertising

CalcioNews24 : Frecciata a #Neymar: «Parole pessime per il #PSG. È inquieto» - MagliaCalcio : Luis Suarez e la frecciata a Messi e Neymar: cosa sta succedendo tra gli ex Barcellona - -

Ultime Notizie dalla rete : Frecciata Neymar

CalcioToday.it

...Germain per comporre un attacco stellare cone Leo Messi . Così, ironicamente, Piqué ha preso spunto dal sondaggio per pungere il Real: "Quale numero tra 5, 19 e 23? Direi il 7". Una......Germain per comporre un attacco stellare cone Leo Messi . Così, ironicamente, Piqué ha preso spunto dal sondaggio per pungere il Real: "Quale numero tra 5, 19 e 23? Direi il 7". Una...«Le sue ultime dichiarazioni sono pessime per il PSG. Sta attraversando una brutta fase e sta mostrando una mancanza di impegno nei confronti del club. Neymar è un giocatore favoloso quando è in forma ...Suarez, Messi e Neymar sono stati un tridente fantastico che ha permesso al Barcellona di vincere tutto, ora però qualcosa è cambiato.