Forza Nuova verrà sciolta? La posizione a sorpresa ? di Fratelli d’Italia

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nonostante le critiche dei giorni scorsi, anche la Meloni evoteranno a favore dello scioglimento di. Una notizia che in un Paese democratico dovrebbe essere scontata, ma che visti i tempi non lo è. Il centrodestra, dopo l’assalto alla sede della Cgil a Roma da parte di alcuni facinorosi, sta lavorando L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - sbkls79 : RT @Giorgiolaporta: Perché il poliziotto in borghese è stato deferito se ha fatto correttamente il suo dovere? Questo signore si è svegliat… - Stefano__Vecchi : RT @Aramcheck76: Siamo contro la violenza e contro tutti i totalitarismi e oltre a Forza Nuova devono sciogliere anche l'Istituto Bruno Leo… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Nuova

Rai News

Chiara allusione allo scontro politico in atto sul caso, su cui Salvini e Meloni anche ieri - nell'esibizione a tre per il ballottaggio di Trieste - mostrano un misto di ansia ma anche di ...'Sono stato uno dei primi a dire di sciogliere- prosegue Crosetto - perché avevo capito che non si poteva transigere dopo che erano accaduti a Piazza del popolo. Un movimento nazi ...Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, si schiera apertamente per lo scioglimento del partito di destra estremista Forza Nuova. Su La7 a dìMartedì ...Con il dibattito sulla proposta di scioglimento di Forza Nuova, dopo gli atti di vandalismo perpetrati ai danni della Cgil lo scorso sabato, è al centro dei talk show e dei programmi ...