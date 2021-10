Firmato il Dpcm sull' obbligo di Green pass per la Pubblica amministrazione

Advertising

Il premier Mario Draghi haoggi ilcon le linee guida relative all'obbligo del certificato verde nella pubblica amministrazione a partire da venerdì 15 ottobre. Secondo il provvedimento, il soggetto preposto al ...... Daniele Franco, del ministro della salute, Roberto Speranza, e del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, hailcon le modalità di verifica ...Arrivano le nuove Faq del governo sulle modalità di controllo del Green Pass a lavoro, che dal prossimo 15 ottobre diventerà obbligatorio ...Aziende e datori di lavoro utilizzeranno un app ma non potranno conservare il Qr code. Chi non ha il pass deve essere allontanato subito e ogni giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiust ...