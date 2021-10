Federfarma: "Farmacie fanno due terzi dei tamponi. Prevediamo un boom, siamo pronti" (Di martedì 12 ottobre 2021) Il D-day è il 15 ottobre. Data in cui entrerà in vigore l’obbligo di esibire il Green Pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Giorno in cui circa 4/5 milioni di lavoratori non ancora vaccinati, saranno costretti a ricorrere al tampone obbligatorio, valido 48 ore, per accedere nei posti a loro deputati, altrimenti verranno considerati “assenti ingiustificati”. Secondo una stima del Gimbe, si prevede un ricorso a circa 14-15 milioni di test antigenici rapidi a settimana che, sostiene il presidente Cartabellotta, “non sarebbe proprio fattibile, perché non abbiamo questa capacità produttiva”. A questo si aggiunga che, con ogni probabilità, saranno molte le persone che decideranno di fare il tampone nelle Farmacie, luogo che per prossimità e comodità è lo sbocco naturale per questo servizio al cittadino. Non è un azzardo, dunque, ipotizzare alla vigilia del 15 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Il D-day è il 15 ottobre. Data in cui entrerà in vigore l’obbligo di esibire il Green Pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Giorno in cui circa 4/5 milioni di lavoratori non ancora vaccinati, saranno costretti a ricorrere al tampone obbligatorio, valido 48 ore, per accedere nei posti a loro deputati, altrimenti verranno considerati “assenti ingiustificati”. Secondo una stima del Gimbe, si prevede un ricorso a circa 14-15 milioni di test antigenici rapidi a settimana che, sostiene il presidente Cartabellotta, “non sarebbe proprio fattibile, perché non abbiamo questa capacità produttiva”. A questo si aggiunga che, con ogni probabilità, saranno molte le persone che decideranno di fare il tampone nelle, luogo che per prossimità e comodità è lo sbocco naturale per questo servizio al cittadino. Non è un azzardo, dunque, ipotizzare alla vigilia del 15 ...

