Eleonora Pedron: “Mio padre è morto seduto accanto a me, abbiamo avuto un incidente mentre tornavamo dal provino a Striscia la Notizia” (Di martedì 12 ottobre 2021) Quattro mesi prima di vincere la corona di Miss Italia, Eleonora Pedron perse suo padre in un drammatico incidente stradale al ritorno dal provino per diventare velina di Striscia la Notizia. A raccontare la sua storia, per la prima volta senza filtri, è la stessa Pedron nel libro L’ho fatto per te, edito da Giunti e in libreria dal 13 ottobre, in cui parla dei due lutti che hanno segnato per sempre la sua vita. A cominciare dalla morte della sorella Nives, che perse la vita quando aveva 15 anni (sei più di lei) in un incidente stradale mentre guidava la madre. Dieci anni dopo, il destino si è poi accanito sulla famiglia Pedron e nel maggio del 2002 a morire fu il padre Adriano, sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Quattro mesi prima di vincere la corona di Miss Italia,perse suoin un drammaticostradale al ritorno dalper diventare velina dila. A raccontare la sua storia, per la prima volta senza filtri, è la stessanel libro L’ho fatto per te, edito da Giunti e in libreria dal 13 ottobre, in cui parla dei due lutti che hanno segnato per sempre la sua vita. A cominciare dalla morte della sorella Nives, che perse la vita quando aveva 15 anni (sei più di lei) in unstradaleguidava la madre. Dieci anni dopo, il destino si è poi accanito sulla famigliae nel maggio del 2002 a morire fu ilAdriano, sempre ...

