Eintracht Francoforte vs Hertha BSC Le statistiche

(Di martedì 12 ottobre 2021) L’ha conquistato più punti in Bundesliga contro l’rispetto contro ogni altra squadra (105, considerando tre punti a vittoria). In media ha ottenuto 1.6 punti a partita contro l’, la seconda migliore dopo l’1.9 contro il Monaco 1860 tra le formazioni sfidate almeno 20 volte. Tra tutte le squadre che l’ha affrontato almeno quattro volte in casa in Bundesliga, solo contro il Wolfsburg (1.1 – 26%) ha una media punti e una percentuale di vittoria più bassa rispetto contro l’(1.4 – 30%). L’Eintacht ha vinto tutti gli ultimi tre confronti in Bundesliga con l’– raccogliendo tanti successi quanti nelle 17 partite precedenti. Solo nelle prime cinque gare assolute in Bundesliga contro questo avversario tra il 1963 e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Eintracht Francoforte

Finito nel mirino del Milan in estate, il futuro di Randal Kolo Muani potrebbe essere in Germania: su di lui c'è l'Paolo Maldini © Getty ImagesSempre vigile sul mercato francese, tra i nomi seguiti con maggiore interesse in casa Milan c'è quello di Randal Kolo Muani. Attaccante del Nantes, ...Filip Kostic è tornato sulla vicenda di mercato che lo ha riguardato in estate quando è stato ad un passo dal trasferimento alla Lazio Filip Kostic, esterno dell', in un'intervista alla Bild è tornato sulla trattativa estiva, poi saltata, che avrebbe dovuto portarlo alla Lazio: "Non serve tornare su quanto accaduto, avevo promesso ai ...Il quotidiano francese Le 10 Sport rivela che sull'attaccante francese, seguito in estate dai rossoneri, ci siano ora il club tedesco.Non dorme mai il calciomercato: in queste settimane di ottobre al centro dell’attenzione soprattutto i numeri 9 Vlahovic e Belotti. C’era una volta un tempo in cui ottobre era un pacifico mese di pall ...