Draghi fa capire che aspetta sentenza penale prima di mettere al bando Forza Nuova (Di martedì 12 ottobre 2021) Le 4 mozioni per saranno discusse in Senato il prossimo 20 ottobre. Intanto torna sul tema anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: 'Sono stufa di Forza Nuova, se vuole il governo la può ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 ottobre 2021) Le 4 mozioni per saranno discusse in Senato il prossimo 20 ottobre. Intanto torna sul tema anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: 'Sono stufa di, se vuole il governo la può ...

Advertising

ladyonorato : Invece che limitarsi a proclami di circostanza, il Presidente #Draghi dovrebbe prendere atto che il #greenpass è un… - bzero21 : @giodiamanti Bisogna conoscere la storia di Draghi per capire che ha lavorato accanto ai big democristiani e ne ha colto il meglio - ninoBertolino : RT @GiocatriceP: QUESTO È PROPRIO SCEMO! 'Il tampone gratuito per tutti non si può fare, perché significa fare capire che chi ha fatto il… - lupogrigio111 : RT @GiocatriceP: QUESTO È PROPRIO SCEMO! 'Il tampone gratuito per tutti non si può fare, perché significa fare capire che chi ha fatto il… - Claudie9223 : RT @GiocatriceP: QUESTO È PROPRIO SCEMO! 'Il tampone gratuito per tutti non si può fare, perché significa fare capire che chi ha fatto il… -