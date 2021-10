Covid: Comitato no green pass Milano, 'attendiamo questura su corteo, nessuno parla con noi' (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Il Comitato no green pass, come annunciato dall'Adnkronos, ha presentato ieri in questura un preavviso di manifestazione per sabato e fino a questo momento non ha ricevuto risposta. "Tutti parlano di noi, ma nessuno con noi", spiega un componente del movimento che ogni sabato, dal fine luglio scorso, scende in strada per manifestare contro l'obbligo del 'certificato verde'. Contattato dall'Adnkronos, il Comitato vuol chiarire la trasversalità di una piazza milanese che non è quella raccontata dai media. "Alla stampa di regime" piace il racconto del corteo guidato da esponenti di estrema destra, un'altra parte dei giornali propende per "gli anarchici guerrafondai, scesi in piazza solo per fare, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021), 12 ott. (Adnkronos) - Ilno, come annunciato dall'Adnkronos, ha presentato ieri inun preavviso di manifestazione per sabato e fino a questo momento non ha ricevuto risposta. "Tuttino di noi, macon noi", spiega un componente del movimento che ogni sabato, dal fine luglio scorso, scende in strada per manifestare contro l'obbligo del 'certificato verde'. Contattato dall'Adnkronos, ilvuol chiarire la trasversalità di una piazza milanese che non è quella raccontata dai media. "Alla stampa di regime" piace il racconto delguidato da esponenti di estrema destra, un'altra parte dei giornali propende per "gli anarchici guerrafondai, scesi in piazza solo per fare, come ...

