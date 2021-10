Covid 19 in Campania, bollettino dell’11 ottobre: 208 positivi (Di martedì 12 ottobre 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 11 ottobre, parla di 208 nuovi positivi su 17.829 tamponi analizzati. L’Unita’ di crisi della Regione informa che i positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 208 su 17.829 test effettuati. I nuovi decessi sono 5 nelle ultime 48 ore (1 deceduto in precedenza Leggi su 2anews (Di martedì 12 ottobre 2021)19 in: ildi ieri, lunedì 11, parla di 208 nuovisu 17.829 tamponi analizzati. L’Unita’ di crisi della Regione informa che idel giorno al19 insono 208 su 17.829 test effettuati. I nuovi decessi sono 5 nelle ultime 48 ore (1 deceduto in precedenza

Advertising

TV7Benevento : Covid. In Campania 208 nuovi casi, 6 morti, 18 ricoveri in terapia intensiva... - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #12ottobre 208 casi su 17.829 tamponi molecolari (1,17% positivi) e 6 decessi (1 precedente)… - salernotoday : Covid-19, 208 nuovi contagi e 6 decessi: il bollettino - ottopagine : Covid-19 in Campania: 208 i nuovi positivi - NapoliToday : #Cronaca Covid: tamponi positivi all'1.16%, ma ci sono nuovi ricoveri in terapia intensiva e 6 decessi… -