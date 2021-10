Cosa dicono online gli Italiani sul fascismo (Di martedì 12 ottobre 2021) Le violenze a margine della manifestazione ‘No Green Pass’, sabato scorso a Roma, culminate con l’assalto alla sede della CGIL, hanno scosso profondamente l’opinione pubblica. Una sorta di ‘Capitol Hill’ italiana. L’eco di quanto avvenuto, le prese di posizione dei leader politici, e le ambiguità di alcuni di questi, a cui ha fatto da contraltare l’abbraccio tra Draghi e Landini, non cessa e una parte dei partiti hanno presentato una mozione per chiedere al governo di “sciogliere l’organizzazione neofascista Forza Nuova e le altre formazioni che si richiamano al fascismo”. Ecco che allora ANSA e DataMediaHub hanno indagato le conversazioni online (social + siti di news + blog e forum) relative a “fascismo”. Nell’ultima settimana sono state più di 89mila le citazioni relative a fascismo, da parte di oltre 10mila autori ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Le violenze a margine della manifestazione ‘No Green Pass’, sabato scorso a Roma, culminate con l’assalto alla sede della CGIL, hanno scosso profondamente l’opinione pubblica. Una sorta di ‘Capitol Hill’ italiana. L’eco di quanto avvenuto, le prese di posizione dei leader politici, e le ambiguità di alcuni di questi, a cui ha fatto da contraltare l’abbraccio tra Draghi e Landini, non cessa e una parte dei partiti hanno presentato una mozione per chiedere al governo di “sciogliere l’organizzazione neofascista Forza Nuova e le altre formazioni che si richiamano al”. Ecco che allora ANSA e DataMediaHub hanno indagato le conversazioni(social + siti di news + blog e forum) relative a “”. Nell’ultima settimana sono state più di 89mila le citazioni relative a, da parte di oltre 10mila autori ...

Advertising

FBiasin : Opinione Il fischio -e, ribadisco, il fischio- è un diritto. Capita alla Scala quando un tenore stecca, figuriamo… - ilpost : Qual è la procedura per sciogliere #ForzaNuova o altri movimenti simili? Cosa dice la Costituzione? Cosa dicono i p… - marcotravaglio : COSA DICONO QUEI NUMERI “È la somma che fa il totale”, diceva Totò. Quindi non c’è nulla di originale nell’osservar… - JohnHard3 : RT @HuffPostItalia: Cosa dicono online gli Italiani sul fascismo - il_letterino : RT @ilpost: Qual è la procedura per sciogliere #ForzaNuova o altri movimenti simili? Cosa dice la Costituzione? Cosa dicono i partiti? Ne p… -