Calcio, Mondiali 2022: i giocatori saranno a disposizione delle Nazionali 7 giorni prima del match inaugurale (Di martedì 12 ottobre 2021) Emergono nuovi dettagli a proposito della fase finale dei Campionati Mondiali di Calcio maschile, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 in Qatar. Secondo una circolare della UEFA (organizzatrice delle coppe europee per club), datata luglio e visionata da L’Equipe, i giocatori delle Nazionali saranno a disposizione dei vari Commissari Tecnici solamente a partire dal 14 novembre. Le squadre avranno quindi una sola settimana di preparazione prima dell’inizio della manifestazione, di conseguenza sarà praticamente impossibile disputare delle partite amichevoli a ridosso del grande evento. L’ultimo match ufficiale verrà giocato così ben due mesi prima della ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Emergono nuovi dettagli a proposito della fase finale dei Campionatidimaschile, in programma dal 21 novembre al 18 dicembrein Qatar. Secondo una circolare della UEFA (organizzatricecoppe europee per club), datata luglio e visionata da L’Equipe, idei vari Commissari Tecnici solamente a partire dal 14 novembre. Le squadre avranno quindi una sola settimana di preparazionedell’inizio della manifestazione, di conseguenza sarà praticamente impossibile disputarepartite amichevoli a ridosso del grande evento. L’ultimoufficiale verrà giocato così ben due mesidella ...

