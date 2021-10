Bergamo modello di cooperazione tra Italia e Germania | Mattarella premia Gori

(Di martedì 12 ottobre 2021) Berlino. La città disi è aggiudicata poco fa, nelle sale dell’Ambasciatana a Berlino, il Premio dei Presidenti per lacomunale tra: a riceverlo, dalle mani dei Presidenti della Repubblica Sergioe Frank-Walter Steinmeier è stato il sindaco Giorgio, nella capitale tedesca in rappresentanza del territorio bergamasco e dei tanti enti coinvolti nel progetto presentato dal Comune di. Insieme a lui il sindaco di Ludwigsburg Matthias Knecht, la città tedesca partner del capoluogo orobico in questa iniziativa. Il Premio è stato istituito per rafforzare la cultura di pace e la stabilità democratica in Europa, attraverso la promozione di iniziative a livello locale: “In particolare – si legge ...

fiammiferaia49 : RT @christianrocca: La catastrofe del “modello italiano” di Giuseppe Conte e della Lombardia leghista spiegato eccezionalmente in italiano… - CislBergamo : La Cisl si richiama ai valori partecipativi più che di antagonismo tra le parti sociali. Crediamo che i lavoratori… - infoitsport : A Lezione dal Milan. I rossoneri sono un modello da seguire. Che spettacolo a Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo modello

L'Eco di Bergamo

...poi quei posti rimasti vuoti in Tribuna Rinascimento nel primo storico match di Champions a,... grazie al mercato estivo e al suo vivaio, fiore all'occhiello ein Italia, ha le armi per ...Ilcon sistema operativo Sky Ecc di SkyGlobal, come quelli usati dagli affiliati arrestati ... per esempio, riferisce di averlo comprato a 700 euro in negozio sul confine tra Brescia e...Pedala ancora “BERGAMO CON ALTRI OCCHI”! La nuova produzione di Luna e Gnac accompagna gli spettatori in bicicletta in un viaggio alla scoperta di Bergamo e di alcuni suoi cittadini artisti del ‘900 c ...Dall’22 al 24 ottobre, ritorna a Bergamo per la sua 7° edizione, BikeUP, l’evento dedicato alle e-bike e alla mobilità. Ecco le novità in programma di quest'edizione ...