Amministrative, in Sicilia premiato l'asse Pd-M5S, bassa l'affluenza (Di martedì 12 ottobre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Le urne in Sicilia premiano l'asse Pd-M5s e mandano in soffitta qualsiasi ipotesi di maggioranza sul modello Draghi che pure era stata avanzata nelle scorse settimane dal presidente dell'assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè. “Inutile riprovarci”, il suo commento. Questo uno dei primi dati che emergono dalla tornata di Amministrative che ha portato al voto 42 comuni dell'Isola insieme ad una sconfitta del centrodestra propriamente inteso. Un segnale all'attuale maggioranza di centrodestra regionale o, come dice Giancarlo Cancelleri, viceministro alle infrastrutture, “un avviso di sfratto a Musumeci”. Altro dato è quello dell'affluenza che resta bassa. Alle urne si è recato solo il 56,6% degli aventi diritto. E spulciando i risultati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Le urne inpremiano l'Pd-M5s e mandano in soffitta qualsiasi ipotesi di maggioranza sul modello Draghi che pure era stata avanzata nelle scorse settimane dal presidente dell'mblea Regionalena, Gianfranco Miccichè. “Inutile riprovarci”, il suo commento. Questo uno dei primi dati che emergono dalla tornata diche ha portato al voto 42 comuni dell'Isola insieme ad una sconfitta del centrodestra propriamente inteso. Un segnale all'attuale maggioranza di centrodestra regionale o, come dice Giancarlo Cancelleri, viceministro alle infrastrutture, “un avviso di sfratto a Musumeci”. Altro dato è quello dell'che resta. Alle urne si è recato solo il 56,6% degli aventi diritto. E spulciando i risultati ...

Advertising

ItaliaViva : Amministrative in Sicilia, @davidefaraone : 'Ottimo il risultato di Italia Viva' - Mov5Stelle : IN SARDEGNA E SICILIA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Dopo aver barrato il simbolo, puoi espr… - gaiettin : RT @laura_maffi: Come mai i media non parlano dei risultati delle elezioni amministrative in Sicilia? Forse perché le ha vinte il M5s? Ma n… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Sicilia #Palermo #Alia 5 sezioni scrutinate su 5: Antonino #Guccione (Per Ali… - ilgattoromy1 : RT @laura_maffi: Come mai i media non parlano dei risultati delle elezioni amministrative in Sicilia? Forse perché le ha vinte il M5s? Ma n… -